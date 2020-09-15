NASA объявило о начале нового цикла солнечной активности

https://static.news.ru/photo/06eac0fc-f803-11ea-aac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из NASA и американского метеорологического агентства NOAA назвали декабрь 2019 года стартом нового цикла солнечной активности.

Солнечные циклы длятся примерно по 11 лет, сейчас, по версии экспертов, идёт 25-й цикл с момента начала наблюдений, пишет РИА Новости.

Активность солнца проявляется в появлении большого числа пятен, рентгеновых вспышек и выбросов плазмы. Наблюдения учёных показали, что в начале каждого цикла эти вспышки чаще возникают ближе к полюсам звезды, и постепенно спускаются к её экватору.

Цикличность солнечной активности впервые в 1843 году заметил астроном из Швейцарии Рудольф Вольф. Он смог проследить историю циклов до 1749 года, который стал отправной точкой отсчёта.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн назвал информацию об обнаружении на Венере газа фосфина наиболее важным событием в пользу теории о существовании жизни вне Земли.