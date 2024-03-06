«Нас ждет катастрофа»: эксперт о том, как избежать массового падения лифтов

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В многоэтажном доме в питерских Шушарах в шахту рухнул лифт. Три человека пострадали. Ранее в Волгограде 15-летняя школьница сломала позвоночник из-за того, что лифт во время движения резко затормозил. Что происходит с лифтами в российских домах, почему они ломаются и возможно ли повторение январского сценария с трубами отопления, рассказал NEWS.ru председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Как правительство предлагает решать проблему с изношенными лифтами

— Сейчас износ лифтов в России составляет не более 20%. Когда замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько говорил о 78%, он ошибся. Минстрой уже поправил — речь шла о 78 тысячах лифтов. При этом в ближайшие два года замене подлежат около 100 тысяч подъемников в связи с истечением 25-летнего срока эксплуатации. Но финансов на это нет. Поэтому правительство выходит с инициативой изменить регламент Таможенного союза и продлить срок эксплуатации лифтов еще на пять лет.

Надо понимать, что существуют нормативные требования, но, как и в авиастроении, есть возможность продлевать срок эксплуатации лифтов за пределами 25-летнего срока. Просто одобрение этого решения должно происходить ежегодно. Власти имеют право этот срок продлевать, облагая его определенными обязательствами по контролю. Более строгими, чем за обычными лифтами.

Кто отвечает за работу и безопасность лифтов

— Что касается ответственности, то всегда за работу и безопасность лифтов отвечает балансодержатель. Это может быть управляющая компания, ТСЖ (товарищество собственников жилья. — NEWS.ru) или ЖСК (жилищно-строительный кооператив. — NEWS.ru). Но они не могут самостоятельно эксплуатировать лифты. Они должны нанять специализированную организацию — эксплуатирующую компанию.

Если произойдет какой-то инцидент с увечьем или смертью, то, как правило, возбуждают уголовное дело. И в большинстве случаев сажают либо механика, который допустил эксплуатацию неисправного лифта, либо руководителей эксплуатирующей организации. Управляющая компания будет отвечать по закону, только если она не выполнила требования по привлечению аттестованных специалистов.

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Почему растет число происшествий, связанных с падением лифтов

— На сегодняшний день у нас есть тенденция к росту числа происшествий, связанных с падением лифтов. Я это связываю не только с износом лифтов как таковым. Дело в том, что подъемники — это достаточно надежные устройства, если их правильно эксплуатировать. Но в Московском регионе, например, де-факто произошел коллапс эксплуатации. Рынок монополизирован. Остались крупные компании: «Мослифт» и «Мос Отис», переименованный в АО «Метеор Лифт Москва». Получилось так, что монополизм в сфере ЖКХ привел к тому, что основные крупнейшие контракты по многоквартирным и многоэтажным домам, объем строительства которых сейчас растет, взяли приближенные к власти компании.

Это привело к тому, что у них десятки тысяч лифтов на обслуживании, но им не хватает персонала. Они плохо обслуживают текущую эксплуатацию, выезд на аварии. Спрос на механиков, наладчиков вырос, а их нигде не готовят. Ни в одном из средних специализированных учебных заведений таких программ нет. В результате обслуживание лифтов фиктивное.

Был период два года назад, когда Ростехнадзор был лишен права проверять лифты. Просто не было государственного органа, который мог бы это делать. Жилищная инспекция формально подписывала паспорта готовности, в составе которых есть пункт «Лифты». Просто ставили галочку. Сейчас Ростехнадзору вернули право проверять. Но когда люди туда обращаются, их все равно отправляют в жилищную инспекцию. То есть отсутствует настоящий технический контроль за лифтами. Поэтому и происходят аварии, как в Шушарах. И их число будет расти.

Я считаю, что у нас, по сути, сформированы криминально-коррупционные синдикаты в сфере ЖКХ, в которые входят не только исполнители услуг, но и чиновники, которые проводят конкурсы. Иначе как компании, которые очевидно плохо обслуживают лифты, выигрывают тендеры?

Мы надеемся, что после выборов президента будут кадровые чистки в системе ЖКХ и надзора. По Москве ходит такой слух. Это может улучшить ситуацию. Ведь последние 20 лет мы жили в одной парадигме, а сейчас ее пора менять. 20 лет люди из сферы ЖКХ вели нас в одну сторону, и они не могут сейчас развернуться и повести нас в другую. Просто в силу своих социальных связей, образа жизни, предпочтений. Поэтому если смена руководства произойдет, у нас есть шанс. Если нет, нас ждет коммунальная катастрофа, как было в январе с трубами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно решить проблему износа лифтов

— Вообще российская лифтовая промышленность уже сейчас может производить более 100 тысяч лифтов в год. Этого как раз хватит, чтобы закрыть потребность. Но промышленности не хватает финансирования. Даже того, что есть в фондах капитального ремонта, недостаточно. Нужна специальная государственная программа. Это может быть субсидирование процентной ставки.

Уже сегодня Национальный лифтовый союз предлагает пятилетнюю рассрочку на покупку лифтов. Это хорошие шаги. У нас в Жилищном союзе есть кооперативы, которые реально на это идут. У них подходит время капитального ремонта, денег не хватает, и производитель дает им пятилетнюю рассрочку. Это решает проблему. Я думаю, что подобные инструменты от безнадеги будут рождаться и продвигаться. И этим самым задачу обеспечения безопасности лифтов вытянем.

Надо создавать систему обучения квалифицированных специалистов, зарплату бы им хорошую дать. Поставьте молодежь, которая готова за 100–200 тысяч работать, не воруя. Которым не нужны яхты и спортивные клубы, у которых аппетиты поменьше. Это поколение есть, оно готово работать. Но это сверху должны сказать.

Безопасны ли лифты российского производства

— Сейчас у нас доля зарубежных лифтов около 16%. В основном это были скоростные высотные лифты в бизнес-центрах и «человейниках». С начала 2022 года у застройщиков, которые возводят такие объекты, возникли сложности. Но сейчас они в принципе нашли альтернативные поставки из Китая, Кореи.

Плюс российские производители начали производить высотные скоростные лифты, в частности Щербинский завод. Конечно, невозможно за один год стать равным многолетнему производителю, например Otis, который ушел с нашего рынка. Но это вопрос технологической культуры. Нам ее надо повышать.

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