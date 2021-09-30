«Нас втянули в политику»: глава «Альянса врачей» объяснила разрыв с ФБК

Глава профсоюза «Альянс врачей»* Анастасия Васильева объяснила решение организации разорвать отношения с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)**. По её словам, объединение должно помогать людям, а его втянули в политику. Она отметила, что решение поддержали все члены профсоюза. Её выступление опубликовано на YouTube-канале организации.

«Альянс врачей» был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам — людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы, и сами того не понимая, стали пешками в чужой игре, — заявила она.

По её словам, организация в первую очередь создана для работы в медицине, а не в политике. Для занятия политикой есть другие люди, отметила она.

Васильева рассказала, что профсоюз продолжит помогать медикам по всей стране. Организация не будет воевать с государством, а сосредоточится на помощи людям, заключила она.

16 сентября Васильева сообщила, что отказалась от сотрудничества с ФБК. Она считает, что менеджеры ФБК «использовали и выкинули» альянс. Васильева также заявила, что под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто верил ФБК, в то время как руководство фонда находится «за границей».

После этого соратник основателя ФБК Алексея Навального Иван Жданов написал, что в последнее время жизнь Васильевой «превратили в самый настоящий ад» и «то, что она написала прямо перед днём голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чём цель». Он уверен, что глава «Альянса врачей» сделала это заявление из-за давления властей, которые пытаются противодействовать «Умному голосованию».

* «Альянс врачей» признан властями РФ иноагентом.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией.