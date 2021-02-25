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Нарышкин сообщил о прививке «Спутником V»

10:59, 26 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V», разработанным центром Гамалеи. Он отметил, что чувствует себя хорошо.

В пятницу, 26 февраля, Нарышкин посетил Дом Российского исторического общества, где открылась выставка о российских достижениях в области разработки вакцин и эпидемиологии. Руководитель СВР рассказал, что получил оба компонента вакцины.

Я сделал две прививки «Спутником V». И после первой, и после второй чувствую себя хорошо, бодро и комфортно, — сказал он в беседе с журналистами.

Нарышкин выразил уверенность в эффективности всех российских вакцин от коронавируса — в настоящее время в России разработаны и зарегистрированы три препарата. Он заявил, что россияне не ошибутся, выбрав один из них.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в РФ и в мире. По её словам, Россия показывает гораздо лучший результат в прохождении эпидемического процесса, чем большинство стран мира.

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