Нарышкин: сигналы о подготовке терактов на акциях поступают регулярно

https://static.news.ru/photo/42183e7e-6d07-11eb-8ec8-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Спецслужбы регулярно получают сигналы о планах боевиков устроить теракты в местах массовых уличных акций. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определённой регулярностью, — заявил глава СВР.

По словам Нарышкина, у российских спецслужб и силовых структур накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, поэтому страна «достаточно надежно» защищена от этого зла, пишут РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что подконтрольные запрещённой в России организации «Хаят Тахрир аш-Шам» террористы готовят боевиков для совершения преступлений в российских городах во время массовых уличных акций, писал NEWS.ru.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.