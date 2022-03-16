Нарышкин: сейчас решается судьба России

Сегодня решается судьба и будущее России, она никогда не должна отступать в вопросах обеспечения своей независимости, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки, передаёт РИА Новости. Он призвал не забывать, что суверенитет остаётся основой РФ.

Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире. Ни в коем случае нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою жизнь, — сказал директор СВР.

Он также прокомментировал начало спецоперации ВС РФ на Украине, заявив, что решение было принято исходя из оценки исторических и текущих аспектов, а промедление в такой ситуации могло обернуться катастрофой для России.

Решение о проведении спецоперации опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире. России просто не оставили шанса поступить иначе. Малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией, — добавил Нарышкин.

Нарышкин ранее заявил, что Запад стремится не просто обнести Россию железным занавесом, но и разрушить её. Он также отметил, что чем успешнее развивается спецоперация ВС РФ на Украине, тем сильнее становится «истерика у США и других стран НАТО».

Он отдельно отметил, что США и НАТО намерены затянуть мирное урегулирование украинского конфликта и готовы пойти на всё, чтобы Россия увязла в нём. Нарышкин также рассчитывает, что через нынешнюю ситуацию на Украине РФ сможет выработать новые механизмы взаимодействия с Западом, а также разрешить проблемы на постсоветском пространстве.