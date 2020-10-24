Нарышкин рассказал о роли разведки при создании пенициллина в СССР

https://static.news.ru/photo/5fc0eb98-177a-11eb-9f97-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская научно-техническая разведка (НТР) в годы Великой Отечественной войны получила необходимые данные для начала производства пенициллина. Этот препарат был критически необходим для многих тысяч раненых бойцов. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Важнейшим вкладом в сохранение жизни и здоровья наших граждан стало содействие разведки в отечественном производстве пенициллина и ряда других лекарственных препаратов. Здравоохранение всегда было, есть и будет приоритетным направлением деятельности НТР, — написал Нарышкин в статье для журнала «Национальная оборона».

Легендарный сотрудник НТР Семён Семёнов смог в годы войны добыть несколько штаммов очищенного американского пенициллина. Благодаря этому в 1943 году в СССР началось массовое производство отечественного пенициллина. Препарат получил название «Крустозин». Он был более эффективным, чем зарубежные аналоги. После начала его широкого применения смертность среди раненых бойцов Красной армии снизилась на 80%, также на четверть уменьшилось число ампутаций.

Научно-технической разведке (НТР) 26 октября исполнилось 95 лет. В этот день в 1925 году Феликс Дзержинский направил в Иностранный отдел — орган внешней разведки СССР (ОГПУ) — записку о создании «органа информации о достижениях заграничной техники».

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал не забывать подвиг людей в годы Великой Отечественной войны. Глава государства подчеркнул, что война ломает судьбы и отнимает будущее.