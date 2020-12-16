Нарышкин раскрыл, что СВР освобождает россиян из плена

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР совместно с партнёрскими спецслужбами иностранных государств участвует в освобождении россиян и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену.
Прежде о подобной деятельности СВР официально не рассказывалось. Своё откровение Нарышкин
Сохранение в XXI веке таких уродливых явлений, как пиратство и торговля людьми, предопределяет необходимость наращивания совместных усилий разведок и на этом направлении, — пояснил Нарышкин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Нарышкин рассказал о роли разведчиков в создании атомной бомбы. По его словам, благодаря советскому разведчику Анатолию Горскому в 1941 году стало известно о ядерных проектах Великобритании и США, которые позволили бы западным союзникам создать атомную бомбу не позднее, чем за пять лет. Позже Сталин поручил советской разведке постоянно следить за зарубежными атомными проектами.