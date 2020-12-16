Нарышкин раскрыл, что СВР освобождает россиян из плена

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Минприроды разработало законопроект, согласно которому данные о твердых коммунальных отходах и их учёт будут вестись через интернет. Авторы инициативы предлагают создать федеральную схему обращения с ТКО в виде электронной модели.

Полномочия по установлению порядка информационного наполнения площадки будут у правительства. Схем станет продолжением уже имеющейся государственной системы учёта ТКО, которая была запущена в прошлом году, пишут «Известия». В системе есть...