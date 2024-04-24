Нарышкин объяснил, для чего нужен «Диктант Победы» Нарышкин: цель «Диктанта Победы» — утвердить историческую правду

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Цель «Диктанта Победы» остается неизменной, она заключается в том, чтобы утвердить историческую правду и сформировать твердые знания об истории Великой Отечественной войны у граждан, заявил в беседе с NEWS.ru председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По его словам, формат диктанта постоянно совершенствуется.

Формат «Диктанта Победы» непрерывно совершенствуется, но его цель остается неизменной — это утвердить историческую правду, сформировать у наших граждан твердые и глубокие знания об истории Великой Отечественной войны, — заявил на пресс-конференции, посвященной проведению Международной патриотической историко-просветительской акции «Диктант Победы», председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Нарышкин уточнил, что сквозными темами диктанта в этом году станут освобождение оккупированных территорий и выход Красной армии к границам СССР, освобождение Крыма и Севастополя, начало операции «Багратион» и 80-летие снятия блокады Ленинграда. По его словам, интерес к «Диктанту Победы» растет с каждым годом. В этом он увидел осознанное стремление россиян и иностранных граждан отдать дань памяти «всему великому поколению победителей».

Добавлю к этому, что сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русофобскими силами группы западных государств. Они пытаются превратить историю, события прошлых лет в поле битвы. Под ударом оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического, языкового и культурного единства древнерусского государства до решающей роли Красной армии, Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, — сказал Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества подчеркнул, что считает «Диктант Победы» очень важным для общественно-политической жизни государства событием.

Ранее стало известно, что в 2024 году текст «Тотального диктанта» переведут более чем на пять языков, в том числе на татарский, удмуртский, чувашский, осетинский и марийский. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков подчеркивает, что организаторы уважают все языки мира.