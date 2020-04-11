Наряды ГИБДД выставили на всех въездах в Москву из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c8d4c4e-7bf1-11ea-aef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Наряды Госавтоинспекции с 11 апреля начали работать на всех въездах в Москву для контроля за передвижением транспорта на фоне распространения коронавируса.

В круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу, — цитирует РИА Новости сообщение ГИБДД.

Ведомство призывает соблюдать режим самоизоляции и отказаться от невынужденных поездок.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввёл ряд новых ограничений в городе. Например, с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи. В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.