https://static.news.ru/photo/a3b03b08-6454-11ea-ba75-fa163e074e61_660.jpg Сергей Катасонов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Госдума может досрочно прекратить полномочия нарушившего карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова. С такой инициативой к народным избранникам обратился лидер партии Владимир Жириновский.

Предлагаю... принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране, — заявил Жириновский в ходе заседания ГД.

Катасонов вернулся из Франции и, несмотря на угрозу распространения коронавируса, не прошёл диспансеризацию, а сразу отправился на работу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился принудительно отправить Катасонова и всех контактировавших с ним депутатов на карантин, передаёт РИА Новости.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее Жириновский призвал россиян уделить особое внимание мерам предосторожности, чтобы избежать заражения коронавирусом. По его словам, на время эпидемии россиянам следует забыть о рукопожатиях и поцелуях. Исключение Жириновский сделал только для молодожёнов, писал NEWS.ru.