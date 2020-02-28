https://static.news.ru/photo/1597cd08-5a23-11ea-8258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об уголовной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам в Конституцию внесён в Государственную думу. Авторы документа предлагают установить наказание в виде тюремного заключения.

Инициатива предполагает ограничение максимального срока наказания четырьмя годами, передаёт телеканал «360» в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центризбиркома предложила комитету Госдумы по госстроительству и законодательству ввести в КоАП или УК поправки, которые бы предполагали неотвратимость наказания для потенциальных нарушителей голосования по Конституции.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касается социального блока и вопроса суверенитета государства. Сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.