Нарушителей на электросамокатах хотят выявлять неожиданным способом Нарушителей на самокатах хотят выявлять при помощи Face ID в дорожных камерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Личности нарушителей на электросамокатах можно без проблем выявлять, если дорожные камеры оснастить функцией Face-ID, заявил ТАСС представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов. По его словам, также можно внедрить специальные номерные знаки, которые будут закреплены за каждый пользователем этого вида транспорта.

В настоящее время мы видим два направления, которые позволят по камерам выявлять нарушителей на электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Первое — расширить функционал дорожных камер, оснастив их возможностью распознавания лиц Face ID <...> И есть другая возможность контроля — закрепить на каждом СИМ читаемый номерной знак, — рассказал Кусов.

Такие знаки можно размещать на шлемах или руле. В первом случае будет повышена безопасность, так как ношение защиты станет обязательным, добавил эксперт. Компания уже разработала камеры, которые смогут определять номер. По его словам, необходимо обсуждать все пути обеспечения безопасности на дорогах и тротуарах.

Ранее депутат Алексей Цивилев предложил запретить ездить на электросамокатах в заснеженную погоду и зимой. По его словам, число аварийных ситуация зимой с этими видами транспорта возрастает кратно.