https://static.news.ru/photo/81ec0e96-1c08-11ea-98a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По закону об образовании отчисление детей из общеобразовательных учреждений в качестве крайней меры дисциплинарного взыскания возможно только по достижении ими 15 лет. Депутат Госдумы Александр Хинштейн разработал законопроект, который позволит отчислять нарушителей порядка из суворовских, нахимовских и кадетских училищ ранее этого возраста, чтобы они негативно не влияли на других учащихся.

Это будет крайней мерой, если другие способы воздействия результата не принесли, — пояснил «Парламентской газете» зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, бюджетные расходы на обучение и содержание кадетов, суворовцев и нахимовцев значительно выше, чем в обычных школах (645–830 тыс. рублей в год). Поэтому депутат предложил наделить Минобороны, МВД, Росгвардию и СКР, курирующие эти училища, правом самостоятельно определять порядок применения к обучающимся дисциплинарных взысканий, предварительно согласовав их с Минпросвещения.

Как следует из пояснительной записки, отчисление не будет нарушать права граждан на образование, поскольку несовершеннолетним будет гарантировано обучение в школах общего профиля.

Как писал NEWS.ru, Костромской кадетский корпус приостановил работу из-за массового отравления воспитанников. На ухудшение самочувствия пожаловались 25 учащихся. Из них 14 человек переданы родителям для прохождения лечения на дому. В помещениях кадетского корпуса проводится дезинфекция. Причины происшествия устанавливает специальная комиссия. Предполагается, что кадеты могли пострадать от пищевого отравления. Продукты, которые могли его вызвать, отправлены на экспертизу. Не исключается также, что недомогание учащихся связано с вирусной инфекцией.