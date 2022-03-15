«Нарушила все должностные инструкции»: в СЖР оценили поступок Овсянниковой

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru заявил, что Марина Овсянникова, которая ворвалась в студию программы «Время» с антивоенным плакатом, с профессиональной точки зрения нарушила все должностные инструкции, трудовой договор и профессиональную этику. Он напомнил, что подобные происшествия случались во многих странах мира на разных телеканалах и по разным причинам.

С профессиональной точки зрения она нарушила все должностные инструкции, трудовой договор и профессиональную этику, — сказал Соловьёв.

Он выразил сожаление, что некоторые журналисты в связи с последними событиями вынуждены покидать Россию. В случае обращения в СЖР организация подумает над вопросом оказания помощи, подытожил Соловьёв.

Накануне Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой. Следователи выясняют наличие состава преступления в её действиях. Отмечается, что административное дело в отношении сотрудницы канала возбуждать не стали.

Инцидент на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка работает редактором телеканала. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.