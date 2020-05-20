Нарушения в научных работах найдены у 68 российских судей

https://static.news.ru/photo/7ec55b24-9a7e-11ea-818c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

68 действующих и находящихся в отставке российских судей допустили нарушения разной степени серьёзности в своих научных работах, установило сетевое сообщество «Диссернет».

Об этом свидетельствует опубликованный в Сети доклад сообщества. У всех 68 судей, упомянутых в документе, найдены заимствования без указания источника. В работах 12 судей обнаружены признаки научного подлога — произвольной замены предмета исследования при сохранении эмпирических данных. Двое судей сослались на несуществующие правовые акты.

Среди нарушителей научной этики оказались в том числе пятеро судей Верховного суда РФ и один представитель Конституционного суда РФ. Трое из упомянутых в докладе судей уже лишены научных степеней, в отношении двух поданы заявления в региональные квалификационные коллегии.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года научной степени лишился генерал РВСН Алексей Коннов, чья диссертация не прошла проверку на плагиат.