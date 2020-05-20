Нарушения в научных работах найдены у 68 российских судей

68 действующих и находящихся в отставке российских судей допустили нарушения разной степени серьёзности в своих научных работах, установило сетевое сообщество «Диссернет».
Об этом
Среди нарушителей научной этики оказались в том числе пятеро судей Верховного суда РФ и один представитель Конституционного суда РФ. Трое из упомянутых в докладе судей уже лишены научных степеней, в отношении двух поданы заявления в региональные квалификационные коллегии.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года научной степени лишился генерал РВСН Алексей Коннов, чья диссертация не прошла проверку на плагиат.
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