Нарушения при работе с документами позволили Цуркан передавать данные

https://static.news.ru/photo/ab106a6e-49ee-11eb-822b-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Нарушения, допущенные при работе с секретными документами, позволили бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан осуществлять успешную шпионскую деятельность, следует из постановления о привлечении девушки в качестве обвиняемой.

Цуркан К. В. приняла 16 июня 2015 года участие в совещании, проводимом в правительстве РФ, где обсуждался вопрос поставки электроэнергии из Российской Федерации на территорию Украины. По итогам совещания подготовлено поручение президента Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 6826 с грифом «секретно», с которым в июне 2015 года неустановленные должностные лица Минэнерго России в нарушение требований законодательства по защите государственной тайны ознакомили Цуркан, — говорится в постановлении, передаёт ТАСС.

29 декабря Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан за шпионаж в пользу Молдавии.

Из обвинения следует, что Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Так, следствие считает, что Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла.

Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ в июне 2018 года. До этого уроженка Молдавии с 2012 года входила в правление «Интер РАО» — полугосударственной компании, управляющей российскими энергетическими активами в СНГ и Европе. Российское гражданство она получила только в 2016 году.

В январе 2020 года, после 1,5 года ареста, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей общаться со свидетелями, иностранными гражданами, а также пользоваться Интернетом и средствами связи. Генпрокуратура оспаривает смягчение меры пресечения. Дело под грифом «секретно» расследует ФСБ, писал NEWS.ru.