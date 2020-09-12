МВД: выявленные нарушения не влияют на итоги выборов в регионах

https://static.news.ru/photo/0f527b08-f5de-11ea-823e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России в ходе региональных выборов не зафиксировало нарушений, которые могли бы существенно повлиять на итоги голосования. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

По его словам, ведомство получило чуть более 2,5 тысячи сообщений «разной направленности» о нарушениях во время досрочного голосования и в единый день голосования.

За сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00, — уточнил Горовой, выступая в Центризбиркоме.

Он пояснил, что эти сообщения касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей, а также вмешательства в работу комиссий и незаконной выдачи бюллетеней, передаёт ТАСС.

Вместе с тем МВД выявило вбросы ложной информации в соцсетях и средствах массовой информации.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Центризбиркоме заявили, что количество нарушений в ходе единого дня голосования оказалось выше, чем при голосовании по поправкам к Конституции из-за большого количества участвующих кандидатов и политических партий.

Вместе с тем серьёзных нарушений в ходе выборов в ЦИК не зафиксировали.