Нарушение самоизоляции назвали причиной распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/f69b8304-7bc9-11ea-a053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нарушение режима самоизоляции является опасным явлением, которое затягивает борьбу с коронавирусом. Такое мнение высказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Он указал на случаи, когда люди не выдерживают карантин, приезжая из других регионов или из-за рубежа, в то время как «могут вполне находиться дома на самоизоляции». Вместо этого они «пытаются где-то гулять, ездить на шашлыки и так и далее».

По его словам, на этом фоне власти вынуждены идти на ужесточение ограничительных мер, так как повсеместное нарушение режима может усугубить ситуацию.

Власть поступает в соответствии с теми рекомендации, которые дают специалисты, — цитирует Иоффе РИА Новости.

Режим самоизоляции населения в Крыму установлен по 30 апреля, а в соседнем городе федерального значения Севастополе — по 19 апреля. Улицы патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии. Разрешена работа лишь тех предприятий, которые отвечают за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Крыма ужесточил наказание за нарушение режима всеобщей самоизоляции населения. Депутаты решили ввести штрафы по аналогии с теми, что действуют в Москве.

По состоянию на первую половину дня 11 апреля в республике выявлено 29 случаев заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. В Севастополе — шесть случаев заражения, выписаны четверо. В целом по России — около 13 тысяч официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 108,2 тысячи погибли, порядка 377,5 тысячи выздоровели.