«Нарушают постулаты»: глава СЖР о санкциях Швейцарии против российских СМИ Глава СЖР Соловьев: Швейцария нарушает свободу слова санкциями против СМИ России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Швейцария нарушает принцип свободы слова санкциями против российских СМИ, заявил NEWS.ru председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев. По его словам, до страны, которая долгие десятилетия держала нейтральный статус, докатилась волна русофобии.

Во время Второй мировой войны и многие годы после нее Швейцария позиционировалась как нейтральная страна. Она не присоединялась к санкциям против российских средств массовой информации, и на территории страны издавался журнал и еще несколько СМИ на русском языке. Увы, к сожалению, судя по всему, волна агрессивной русофобии докатилась и до швейцарских гор, и они приняли это неоднозначное решение. В связи с этим можно только выразить сожаление, а также сказать, что они нарушают все постулаты о свободе слова и распространении информации, — сказал Соловьев.

Ранее стало известно, что Швейцария расширила санкционный список российских СМИ, добавив туда восемь пунктов. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам государства, ограничения введены вслед за странами Евросоюза и в отношении тех же средств массовой информации.

До этого политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США могут сделать в отношении России «жест доброй воли» и отменить часть ограничительных мер. По его словам, Белый дом заинтересован в реализации некоторых совместных проектов с Кремлем, а для этого необходимо смягчить антироссийские санкции.