Народный художник РФ умер в возрасте 65 лет ТАСС: народный художник РФ Сергей Андрияка скончался в возрасте 65 лет

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сергей Андрияка

В России скончался народный художник РФ Сергей Андрияка, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии акварели и изящных искусств художника. По данным агентства, живописец ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Сергей Николаевич сегодня умер, — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, Сергей Андрияка скончался от онкологии, с которой боролся последние годы. В свою очередь Telegram-канал Mash уточнил, что у него был рак кишечника.

Отмечается, что Андрияка являлся академиком Российской академии художеств, организатором и художественным руководителем Московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки, а также основателем и ректором Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В 2005 году получил звание народного художника РФ. Художник прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи, его работы, а также его учеников, вывешены в Кремле.

Ранее стало известно, что картина в Кремле, которую изучал президент России Владимир Путин перед своей инаугурацией, называется «Музыкальный натюрморт». Ее написала ученица Сергея Андрияки Дарья Веселова в 2014 году, когда она училась на третьем курсе.