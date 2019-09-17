https://static.news.ru/photo/e4479cb4-d93b-11e9-b005-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Валерий Успенский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. О его кончине сообщает Консерватория имени Римского-Корсакова, где Успенский заведовал кафедрой хорового дирижирования.

Он окончил Ленинградскую консерваторию. С 1960 года работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем — руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, был художественным руководителем и главным дирижёром Академического хора Хабаровска.

В течение последних лет Успенский вёл мастер-классы с хорами разных стран — с хором Таусонского университета США, хором Высшей школы музыки города Энсхеде в Нидерландах и другими.

Ранее News.ru писал о кончине старейшего актёра театра «Ленком», народного артиста РСФСР Юрия Колычева. Он умер 16 сентября на 91-м году жизни. Артист родился в 1928-м. Когда ему было 22 года, Колычева приняли на работу в Малый театр. В «Ленком» актёра пригласили спустя семь лет — в 1957 году.