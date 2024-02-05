Народной артистке России Бесединой вызвали скорую помощь Mash: народной артистке России Бесединой стало плохо в московской квартире

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Галина Беседина

Telegram-канал Mash сообщает, что народной артистке России Галине Бесединой внезапно стало плохо — у женщины подскочило давление. По данным канала, артистке вызвали скорую помощь в ее квартиру в Москве.

Как пишет Mash, приехавшие медики диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга и оказали необходимую помощь. При этом, уточняет канал, в больницу артистку увозить не стали.

Музыкальной исполнительнице и поэтессе 78 лет. Она работает художественным руководителем Центра русского романса. В 1981 году приняла участие в съемках документального фильма «Романса трепетные звуки».

Ранее стало известно, что российская актриса Анна Хилькевич, получившая известность после съемок в сериале «Универ», попала в больницу. Как рассказала артистка, ее состояние ухудшилось на фоне ситуации с отцом, которого положили в реанимацию после обширного инсульта.

Актриса объяснила, что ей сделали капельницу с магнием. Она призналась, что «загнала себя» в не очень правильное состояние, поэтому врачи приняли решение назначить ей медикаменты.

До этого СМИ писали, что госпитализация потребовалась телеведущему Николаю Дроздову. Однако художник Константин Мирошник опроверг эти сведения. По его словам, слухи о том, что у ученого возникли какие-либо проблемы со здоровьем, — выдумка.