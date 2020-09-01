Народного артиста России грузчики избили в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/6c58d586-ec8d-11ea-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юрий Шлыков/vk.com

Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили в центре Москвы. Поводом послужил скандал с грузчиками.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошёл на Комсомольском проспекте столицы. Шлыков принял грузчиков за не убравших мусор строителей и стал с ними ругаться. В итоге завязалась драка.

Актёр вызвал полицию, после чего грузчиков задержали. О состоянии 67-летнего Шлыкова ничего неизвестно.

Шлыков — актёр кино и театра. Телезрителям он запомнился по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «Час Волкова 3», «Журов». Кроме того, он удостоен званий заслуженного и народного артиста РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов госпитализирован в одну из клиник Москвы с предварительным диагнозом «пневмония и дыхательная недостаточность». Артист вернулся в столицу после отдыха в Ялте, и у него поднялась температура, развился сильный кашель. После этого Певцов обратился к медикам.