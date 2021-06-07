Народная артистка РФ Римма Волкова погибла в ДТП

https://static.news.ru/photo/1b52d5a6-c757-11eb-bcf7-96000091f725_660.jpg Римма Волкова Фото: Музыкальная школа им. Римского-Корсакова/Виктор Котов

Народная артистка РФ, бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП на трассе Петродворец — Кейкино. Об этом передаёт РЕН ТВ.

С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова, — дополняется в паблике музыкальной школы имени Римского-Корсакова.

В учреждении отметили, что Волкова заведовала вокальным отделением. Там добавили, что Волкова навсегда останется в сердцах воспитанников и коллег.

Римма Волкова родилась в 1940 году. Она была ведущей солисткой Кировского театра до 1993 года, исполняла партии в операх Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, Бизе и других композиторов. Преподавать в музыкальной школе она начала в 2000 году.

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