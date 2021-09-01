Наркополицейских Москвы научат «этичному хакингу»

УВД по ЮЗАО Москвы хочет обучить троих сотрудников отдела наркоконтроля «этичному хакингу». На эти цели ведомство готово потратить до 838 тысяч рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте Госзакупок.

Ведомство планирует повысить квалификацию сотрудников по программе «Специалист по этичному хакингу». Максимальная цена контракта составляет 838 тысяч рублей.

Обучение специалистов должно проходить в очном режиме не менее 240 академических часов. За это время их должные научить выявлять и устранять проблемы безопасности смешанных компьютерных сетей, защищать информацию от несанкционированного доступа. Кроме того, у них должны сформироваться «практические навыки, необходимые для успешного применения техник этичного хакинга в целях проведения тестирования на проникновение в компьютерные системы».

Ранее стало известно, что Российский государственный гуманитарный университет планирует купить систему, которая поможет оценить «протестный потенциал» среди студентов вуза. Вуз хочет купить софт, который позволит производить поиск информации в Даркнете, мониторить интернет-ресурсы, изучать новости и определять, положительные они или негативные, а также на раннем этапе обнаруживать «проблемные публикации». РГГУ планирует анализировать «протестный потенциал», общественное мнение, напряжённость в вузах страны, выявлять лидеров мнений, а также проводить аудит коммуникационной стратегии учебных заведений. Также система должна уметь составлять отдельные новостные ленты по интересующим администрацию людям.