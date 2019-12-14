https://static.news.ru/photo/d4c500de-1e68-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В данный момент в УК РФ готовятся поправки, согласно которым наркоманы могут быть отправлены в места заключения за отказ от принудительного лечения от зависимости. Об этом заявил автор будущих правок, депутат Государственной думы Олег Нилов.

Он отметил, что такие меры в случае принятия смогут помочь решить две важные проблемы. Во-первых, от общества будут изолированы опасные граждане. Во-вторых, таким образом наркоманам дадут шанс спасти собственные жизни.

По словам депутата, для нарушителей предлагается ввести уголовную ответственность с наказанием в виде заключения на срок от четырёх до шести месяцев. Нилов говорит, что зависимых необходимо отправлять в специальные тюрьмы «только для наркоманов», где они могли бы пройти «переламывание в жёстких условиях», передаёт RT.

Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что ведомство не занимается социальной реабилитацией наркозависимых, так как она не относится к сфере здравоохранения.