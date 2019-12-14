В данный момент в УК РФ готовятся поправки, согласно которым наркоманы могут быть отправлены в места заключения за отказ от принудительного лечения от зависимости. Об этом заявил автор будущих правок, депутат Государственной думы Олег Нилов.
Он отметил, что такие меры в случае принятия смогут помочь решить две важные проблемы. Во-первых, от общества будут изолированы опасные граждане. Во-вторых, таким образом наркоманам дадут шанс спасти собственные жизни.
По словам депутата, для нарушителей предлагается ввести уголовную ответственность с наказанием в виде заключения на срок от четырёх до шести месяцев. Нилов говорит, что зависимых необходимо отправлять в специальные тюрьмы «только для наркоманов», где они могли бы пройти «переламывание в жёстких условиях»,
Как ранее писал NEWS.ru, в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что ведомство не занимается социальной реабилитацией наркозависимых, так как она не относится к сфере здравоохранения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен