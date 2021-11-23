Нарколог заявил о риске не получить медсправку для ГИБДД перенёсшим COVID

Переболевшие коронавирусом водители, которых лечили противовирусными лекарствами, могут попасть под освидетельствование наркологов — исходя из проекта новой процедуры получения водительских медсправок. Являющиеся показаниями для этого следы уколов, потливость, заниженный пульс и тремор рук — не специфические для наркомании, заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун «Газете.Ru».

Эксперт объяснил, что об употреблении наркотиков может говорить лишь комплекс симптомов. Более того, врач привёл в пример один из противовирусных препаратов, который может спровоцировать ложный результат анализов.

Он даёт предварительный положительный результат на наркотики метамфетамины. Вот, пожалуйста, ошибка. Она чревата последствиями. Если специалисты, которые проводят исследования, не знают о такой перекрёстной реакции <...>, то будут ошибки, — сказал Ковтун.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД уже регулярно задерживают водителей после употребления лекарства, из-за чего те вынуждены доказывать, что не употребляли наркотических веществ.

Ранее Минздрав уточнил правила новой процедуры получения водительских медсправок, которая предусматривает проведение освидетельствования водителей и кандидатов в водители с признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании.