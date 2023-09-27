Нарколог заявил о провальной профилактике курения в российских школах Нарколог Шуров: в России возросло число курящих женщин и подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост курящих россиян увеличивается с каждым годом, в ряде регионов, согласно статистике, на трех школьников приходятся двое курящих, заявил в беседе с NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, стало больше курящих женщин и подростков. Первичная профилактика курения в российских школах провалена, считает специалист.

Настораживает, что значительно увеличилось количество курящих женщин и подростков. Сейчас, по статистике в некоторых регионах, на троих школьников приходится двое курящих. Первичная профилактика в школах провалена, — сказал Шуров.

Нарколог назвал ряд факторов, влияющих на отрицательную статистику по курению в России. По его словам, это связано с появлением на рынке электронных сигарет, производители которых убеждали общество в отсутствии опасности для здоровья, а также с агрессивной рекламой, активно направленной на молодежь.

Также специалист отметил рост тревожности населения, вызванный ранее распространением COVID-19, из-за чего «все вспомнили старые допинги».

Табачные компании как всегда очень хитро втянули очень много людей, под эгидой того, что электронные сигареты безопаснее для здоровья, удобнее. Агрессивная реклама сейчас активно направлена на молодежь, — заявил врач.

Ранее врач-стоматолог Алина Болатаева предупредила, что ежедневное курение вейпов может стать причиной серьезных стоматологических проблем, вплоть до выпадения зубов. По ее словам, ткани, окружающие зуб, чрезвычайно восприимчивы к агрессивному воздействию химических соединений, содержащихся в дыму.