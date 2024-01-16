Нарколог выделил основные признаки начальной стадии алкоголизма Нарколог Ковтун: толерантность к спиртному является признаком начала алкоголизма

Толерантность или привыкание к спиртному, когда человека перестает тошнить при употреблении крепких напитков, является признаком начальной стадии алкоголизма, рассказал в беседе с «Радио 1» врач психиатр-нарколог Александр Ковтун. По его словам, также к первым симптомам этой болезни относятся нетипичные формы опьянения и сильное влечение к алкоголю.

Как пояснил врач, новичка при употреблении спиртного поначалу тошнит, однако по мере привыкания эта естественная реакция организма утрачивается. При этом растет количество алкоголя, который человек может выпить. Так, если сначала опьянение вызывает доза в 100-150 г в пересчете на водку, то через три-четыре года этот показатель увеличивается до 300-350 г и больше.



Кроме того, по словам специалиста, признаком алкоголизма являются атипичные формы опьянения, когда выпивший человек становится агрессивным, злобным, задиристым, его тянет в драки и на приключения. Атипичное опьянение также проявляется в виде плаксивости и депрессивного состояния.



Когда человек начинает думать об алкоголе в течение дня как о желанной цели, с нетерпением ожидая конца рабочего дня или наступления выходных, чтобы выпить, это является еще одним симптомом начинающегося алкоголизма, продолжил нарколог. По его словам, на второй стадии алкогольной зависимости у человека начинается похмельный абстинентный синдром, при котором после употребления спиртного в течение нескольких дней происходит тремор рук, развивается тревога, и только очередная порция алкоголя купирует эти симптомы.

Ранее Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист напомнил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.