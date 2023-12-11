Нарколог усмотрел симптомы алкогольной зависимости у актрисы Качалиной Нарколог Шуров: у актрисы Качалиной симптомы алкогольной энцефалопатии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшая супруга актера Михаила Ефремова артистка Ксения Качалина может страдать от алкогольной зависимости, у нее уже появились симптомы энцефалопатии, которая приводит к слабоумию, заявил NEWS.ru нарколог Василий Шуров. По его словам, такой вывод позволяет сделать интервью с ней, то как она излагает свои мысли и запущенное состояние ее квартиры, где проживают десятки кошек.

Это можно считать психическим заболеванием, но в основе лежит длительный, многолетний алкоголизм, который поставил точку в карьере Качалиной и не позволяет ей выстроить нормальные отношения с людьми. Это тяжелая, очень запущенная история. Мне искренне жаль наблюдать подобное, так как Ксения не была обделена актерским талантом, у нее были большие перспективы, — заявил Шуров.

Ранее сообщалось, что Качалина обратилась за помощью к Ефремову, который продолжает отбывать срок в колонии за смертельное ДТП. Женщина просит бывшего супруга дать денег на эвтаназию питомцев. По ее словам, из-за большого количества кошек она вынуждена голодать, поскольку они съедают всю ее еду и быстро размножаются.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с NEWS.ru назвал поведение Качалиной неадекватным. Как отметил чиновник, животных можно просто сдать в приют.