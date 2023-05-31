Нарколог развеял три главных мифа, связанных с отказом от курения Главный нарколог Мособласти: курить лучше бросать сразу, а не постепенно, и не переходить на электронные сигареты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru развеял три основных мифа об отказе от курения. Первый, по его словам, связан с возможностью справиться с вредной привычкой «в один миг». Медик отметил, что человек предпринимает минимум пять попыток избавиться от никотиновой зависимости. 31 мая отмечается Всемирный день борьбы с курением.

Многие уверены: стоит только захотеть, они в один миг расправятся с курением. На деле все сложнее. В среднем тот, кто настроен бросить курить, делает минимум пять попыток, прежде чем добиться успеха, — отметил Холдин.

Врач добавил, что еще один миф звучит так: нельзя бросать курить резко. По его словам, в этом случае все наоборот — отказываться от табака лучше разом, и никакого вреда от этого не будет.

Чем быстрее человек бросит курить, тем лучше. Уже через считанные часы начинаются позитивные процессы в организме, улучшается работа легких, возвращаются вкус, обоняние и так далее. Самый живучий и популярный миф: электронные сигареты менее вредны. Курение гаджетов не менее опасно, и помимо никотиновой зависимости высок риск возникновения различных заболеваний, среди которых и онкология, — рассказал Холдин.

Он подчеркнул, что за сравнительно небольшое время существования электронных сигарет медицина не успела накопить достаточно исследовательского материала о том, какой вред они нанесут здоровью человека за пять, десять или 20 лет.

Онколог Андрей Нефедов ранее рассказал, что имитация процесса курения другими ритуалами поможет избавиться от вредной привычки. Эксперт пояснил, что человек вместо курения сигареты может прогуляться, выпить воды из трубочки, заняться дыхательными упражнениями. Специалист призвал поставить в известность родных и близких, чтобы поспособствовали избавлению от курения.