Нарколог развеял мифы о женском алкоголизме Нарколог Куреков заявил, что женский алкоголизм не отличается от мужского

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Распространенное в быту среди россиян мнение о том, что у представительниц женского пола алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин, является мифом. Химическая зависимость от алкоголя прогрессирует одинаково у всех, однако на длительность заболевания могут влиять другие факторы, например состояние центральной нервной системы. При этом как у женщин, так и у мужчин алкоголизм может протекать в одинаково тяжелых фазах, рассказал врач-нарколог кандидат медицинских наук Игорь Куреков, сообщает «ФедералПресс».

Это утверждение не так однозначно, и мнения расходятся. Некоторые считают, что женский алкоголизм действительно прогрессирует быстрее и острее, но это в корне неверно. Скорость появления и развития пагубной привычки одинакова — как у мужчин, так и у женщин. Основной вопрос здесь — уровень воли человека и другие заболевания. Например, если есть нарушения центральной нервной системы, то и алкоголизм будет прогрессировать быстрее, — считает эксперт.

По мнению Курекова, утверждение о том, что женский алкоголизм неизлечим, также является мифом. Нарколог считает, что это заболевание все-таки лечится, однако представительницам слабого пола лечение дается тяжелее из-за психологических аспектов. Относительно количества выпиваемого алкоголя врач также отметил, что мужчины и женщины выпивают одинаково много. При этом все может зависеть от крепости конкретного спиртного напитка. Так, например, пива нужно больше, чем вина, для опьянения.

Медик также рассказал о пагубных последствиях алкоголя для внешности и отметил, что даже при употреблении малых доз спиртного лицо женщины меняется. Из-за вредной привычки лицо может изменить свой цвет, а также на коже может появиться сосудистый рисунок.

Главный нарколог Московской области Виталий Холдин ранее рассказал NEWS.ru о том, что многие думают, что алкоголем можно «залить» стресс и тревогу, чтобы забыть хоть на время о проблемах, но на самом деле спиртное вызывает обратный эффект, усиливая симптомы панического, депрессивного и других психических расстройств. Эксперт подчеркнул, что при регулярном злоупотреблении такими напитками снижается выработка определённых веществ мозгом, необходимых для хорошего психического здоровья.