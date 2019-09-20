https://static.news.ru/photo/5d7beede-db9c-11e9-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, чем опасно курение вейпа. Оно вызывает нарушения в работе мозга, лёгких и других органов и может привести к летальному исходу, считает специалист.

Если табачная продукция — это, как правило, спазмы сосудов и раковые опухоли, то при вейпах — это растворение мембран, легочная патология немного другого характера и мозговые проблемы, связанные с отмиранием нервных клеток. Это никак не замена курению. Это просто выбор смерти от одного или от другого, — сказал он в интервью ТАСС.

Брюн также отметил, что фиксация смертельных исходов, связанных с курением вейпов в США и Канаде, заставляет серьезно задуматься об их запрете в России.

Россия позже начала курить вейпы, и я думаю, что в какой-то момент смерти начнутся и у нас, — пояснил он.

В августе десятки американцев были госпитализированы после курения электронных сигарет. У всех пациентов наблюдались проблемы с дыханием. По состоянию на 17 сентября в Штатах было зафиксировано семь смертей из-за курения вейпа.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

Запрет на использование всех электронных сигарет уже решили ввести власти Сан-Франциско. Такая же инициатива обсуждается и в Нью-Йорке.

Ранее News.ru писал, министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.