Нарколог рассказал, насколько эффективны жвачки с никотином Нарколог Петров: жвачка с никотином является неплохим способом бросить курить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование специальных жевательных резинок с содержанием малых доз никотина поможет отказаться от курения, считает врач-нарколог Даниил Петров. Как рассказал эксперт в беседе с aif.ru, это средство является «вполне неплохим» способом избавиться от вредной привычки.

Как пояснил врач, человек, жующий такую жвачку, тем самым снижает количество выкуренных сигарет в день. При этом жвачка в отличие от табака, не содержит опасных для здоровья смол, продуктов горения, мелкой золы. В результате использования жвачки число сигарет постепенно сокращается, а никотиновое голодание при этом не возникает. Впоследствии от привычки жевать жвачку будет уже проще избавиться, чем от курения.

Нарколог предупредил, что переход на электронные сигареты не является решением проблемы, так как может привести к возникновению уже новой зависимости. Поэтому жвачка или специальные никотиносодержащие таблетки и пластыри выигрывают у электронных сигарет в плане поэтапного отказа от курения, резюмировал эксперт.

Ранее врач-психиатр, нарколог Василий Шуров предупредил, что курение в раннем возрасте, помимо остальных побочных эффектов, может привести к изменениям в психике, так как никотин является психоактивным веществом. По его словам, кроме того, курение является основным фактором риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.