https://static.news.ru/photo/0eb31abe-349a-11ea-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Нарколог Олег Забродин оценил правдивость распространённых поговорок про алкоголь. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам специалиста, «пиво без водки — деньги на ветер» означает, что сочетание этих напитков вызывает более сильное опьянение. Он отметил, что для такого сильного эффекта нужно выпить слишком много пива.

В поговорке «красное не белое — что же я наделала» говорится о том, что красные вина содержат, кроме алкоголя и виноградного сока, пектин, вызывающий дополнительную психостимуляцию, поэтому белые вина более безопасны.

Также Забродин рассказал, что если за 40 минут до планируемого приёма алкоголя выпить пробную дозу (около 30 мл), то потом организм будет сразу расщеплять и выводить его из организма.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатр-нарколог, врач высшей категории Даниил Покровский призвал не злоупотреблять алкоголем во время новогодних праздников, отметив, что спиртное призвано лишь немного приободрить человека.