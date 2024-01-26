Нарколог раскрыл шокирующие факты о курении во время беременности Нарколог Холдин: курение при беременности вызывает риск преждевременных родов

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Курение во время беременности приводит к шокирующим последствиям, рассказал NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин. По его словам, это может вызвать преждевременные роды, проблемы с развитием плода или привести к выкидышу и преждевременной внутриутробной смерти плода.

Последствия курения при беременности могут шокировать. Малыш хуже набирает вес и развивается с отставанием. <...> Курение также повышает риск преждевременных родов. <...> Материнское курение также может приводить к выкидышу и преждевременной внутриутробной смерти плода. У детей курящих матерей формируется никотиновая зависимость и повышается риск стать наркозависимым, — уточнил собеседник.

Кроме того, продолжил врач, возрастает вероятность возникновения преэклампсии — состояния, когда у женщины повышается давление. Вместе с тем беременная интенсивно теряет белок, вследствие чего у нее появляются отеки. Все это влияет не только на развитие плода, но и на здоровье будущей матери, объяснил Холдин. При этом, подчеркнул врач, не имеет значения какие сигареты курит будущая мама. Электронные и обычные сигареты в равной степени наносят вред организму беременной, резюмировал эксперт.

Ранее нарколог-психиатр Алексей Казанцев предупредил, что злоупотребление энергетическими напитками смертельно опасно для детского здоровья из-за их воздействия на сердечно-сосудистую систему. Он пояснил, что такие напитки содержат адреналин и таурин, которые увеличивают чистоту сердечных сокращений, могут вызвать резкое повышение или понижение давления, что особенно опасно для растущего и неокрепшего организма.

Как подчеркнул специалист, различные подсластители в энергетиках могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Кроме того, у злоупотребляющих такими напитками людей может развиться сахарный диабет, особенно если человек предрасположен к этому заболеванию.