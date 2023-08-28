Нарколог раскрыл признаки начинающегося алкоголизма Нарколог Поликарпов: переход на крепкие напитки может быть признаком алкоголизма

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Одними из признаков начинающегося алкоголизма являются переход с легких напитков на более крепкие и увеличение количества употребляемого спиртного, предупредил врач-нарколог Александр Поликарпов. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что эти признаки указывают на появление толерантности, когда организм привыкает перерабатывать этиловый спирт.

Переносимость большого количества выпивки, переход с легких алкогольных напитков на крепкие говорит о появлении толерантности, организм «привыкает» перерабатывать этиловый спирт часто и в возрастающем количестве, — пояснил нарколог.

По словам врача, также человек может переставать контролировать количество выпитого. Это свидетельствует о наличии у него алкогольной зависимости. Тревожным сигналом является и сокращение периодов трезвости. Нарколог пояснил, что некоторые люди начинают пить алкоголь для расслабления, что впоследствии приводит к зависимости. При алкоголизме человек ищет любые поводы, чтобы выпить, а также пытается втянуть других.

Согласно ВОЗ, допустимая доза алкоголя включает до 50–60 мл этанола в день, это 0,5 л вина, например. Но при этом стоит понимать, что не существует безопасной дозы. Любое количество алкоголя формирует со временем зависимость и наносит вред организму, — подчеркнул специалист.

При подозрении на начало алкоголизма Поликарпов посоветовал незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Развитие заболевания приводит к ухудшению здоровья, запоям, а также становится причиной нарушения социальных норм. Нарколог также посоветовал поработать с психологом, чтобы осознать проблему.

Хирург Александр Умнов ранее объяснил, что агрессия, раздражительность и злоба в поведении алкоголиков имеют в первую очередь биохимическую природу, которая связана, в частности, с дефицитом магния в организме. По его словам, помимо разрушения клеток головного мозга, алкоголь также приводит к вымыванию из организма магния.