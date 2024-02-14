Нарколог предупредил о связи курения и язвы Нарколог Холдин: курение может вызвать язвенную болезнь и рак

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Курение может вызвать язвенную болезнь, рак пищевода и всего желудочно-кишечного тракта, предупредил психиатр-нарколог, внештатный специалист подмосковного Минздрава Виталий Холдин. Специалист подчеркнул, что на организм негативно воздействует ядовитый дым, в котором содержатся смолы и никотин, пишут «Вести Подмосковья».

Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества, негативно воздействуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение — одна из основах причин среди возникновения язвенной болезни, — отметил врач.

Опасность для ЖКТ также представляет алкоголь. Чем выше градус спиртосодержащего напитка, тем сильнее вызванные им патологические изменения внутренних органов. Это связано с тем, что спирт обжигает стенки желудка и кишечника. Холдин посоветовал отказаться от вредных привычек и следить за своим рационом, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов ранее рассказал, что язвенникам не стоит пить кофе с молоком, оно не снижает вредный эффект от напитка. По его словам, молоко вызывает небольшое снижение кислотности в желудке, благодаря чему могут частично уменьшаться неприятные симптомы заболевания.