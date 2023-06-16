Нарколог назвал органы, особенно страдающие от алкоголя в жару Нарколог Исаев рассказал об ударе по сердцу и почкам при употреблении алкоголя в жару

Фото: Shutterstock

В жаркую погоду традиционно происходит перераспределение употребления алкогольных напитков в сторону менее крепких, например, пива, однако это не снижает их опасности для здоровья, особенно для сердца, сосудов и почек, подчеркнул в беседе с «Радио 1» психиатр-нарколог, эксперт Общественной палаты РФ Руслан Исаев. По его словам, многие увеличивают количество порций напитка, считая, что это не опасно из-за небольшого градуса, однако содержание этилового спирта в организме при этом все равно становится довольно высоким.

Крепкий алкоголь менее популярен, но в жару злоупотребление им также ни к чему хорошему не приводит, — добавил Исаев.

Эксперт указал, что в жаркую погоду не стоит злоупотреблять даже слабоалкогольными напитками, не говоря уже о крепких. По его словам, такое поведение чревато обострением заболеваний сердечно-сосудистой системы и может привести к инфаркту и инсульту, а также к проблемам с почками.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова призвала воздержаться от употребления холодной воды в жару. По ее словам, вода должна быть комнатной температуры или даже 35–40 градусов — так организм максимально насыщается. По ее словам, холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов.