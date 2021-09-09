Нарколог предупредил мужчин об опасности пива

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об особой опасности пива для мужчин, так как в нём содержится фермент, схожий с женским гормоном — эстрогеном. Об этом он рассказал на пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости.

Девушкам, в свою очередь, особенно вредно пить любой алкоголь, так как они быстрее становятся зависимыми и от активного употребления спиртного у них развиваются «глубинные дефекты личности».

У женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность: у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь, — добавил Брюн.

Ранее шведские учёные провели эксперимент на крысах и выяснили, почему людям бывает так тяжело отказаться от алкоголя, даже в тех случаях, когда его употребление совсем неуместно. Всё дело в особом скоплении клеток мозга, которые находятся в миндалевидном теле — особом органе, который контролирует человеческую реакцию страха, а также отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.