https://static.news.ru/photo/01ac0538-2658-11ea-96f2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Брюн Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн поддержал инициативу о запрете бестабачной продукции, содержащей никотин.

Сначала запрещали некую форму продукции — насвай и снюс, но ключевое слово — никотин. Мы полностью поддерживаем идею о полном запрете никотинсодержащей нетабачной продукции, — цитирует Брюна «Интерфакс».

Также он добавил, что в лечебные учреждения стали поступать дети с никотиновым психозом, и в целом такая продукция несёт огромные риски для здоровья.

Как ранее писал NEWS.ru, Совет Федерации предложил приостановить продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции (снюса). Это связано с тем, что на территории России с начала ноября было зарегистрировано семь случаев отравления подростков данным продуктом, в том числе с летальным исходом.