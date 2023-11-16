Нарколог перечислил главные опасности вейпов и электронных сигарет Врач Поликарпов: вейпы и электронные сигареты содержат ионы тяжелых металлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вейпы и электронные сигареты содержат ионы тяжелых металлов, благодаря чему они не менее опасны для здоровья, чем обычный табак, рассказал в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач психиатр-нарколог Александр Поликарпов. По его словам, курение повышает риск возникновения рака, атеросклероза сосудов и бронхиальной астмы.

При курении вейпов в организм попадают ионы тяжелых металлов. Это приводит к многосторонним проблемам с легкими: проявляется одышка, кашель, боль в груди и дыхательная недостаточность, — предупредил эксперт.

Среди других опасных веществ, содержащихся в вейпах и электронных сигаретах, врач выделил пропиленгликоль, глицерин, диацетил и ароматические добавки. Последние маскируют запах никотина и приводят к более частому курению, в итоге нанося здоровью даже больший вред, недели обычные сигареты.

Кроме того, по словам нарколога, вейпы и электронные сигареты являются техническими устройствами, которые в случае неисправности приводят к ожогам и физическим травмам.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому в следующем году жидкости для вейпов могут подорожать минимум в пять раз. Это связано с двукратным ростом акцизов и возможным введением норматива маржи для производителей и импортеров в 10–20% от стоимости флакона.