Нарколог озвучил первый шаг в лечении алкоголизма Нарколог Шуров: алкоголик должен сам осознать свою проблему

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первым шагом в борьбе с алкоголизмом должно стать самостоятельное осознание пациентом собственного бессилия перед проблемой, рассказал в беседе с РИАМО врач — психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, все другие способы, в том числе кодировка, не дают необходимого эффекта.

Единственный способ, первый шаг — осознать свое бессилие перед проблемой, пройти амбулаторную программу в ребцентре, и, если контроль полностью потерян, нужна изоляция на серьезную психотерапию. Это единственный вариант, который работает, — заявил врач.

Он рассказал, что люди зачастую бросают пить, только когда удар по их здоровью уже нанесен, например, после инсульта. Но доведение до такого состояния означает, что дальнейшее качество жизни и ее продолжительность будут гораздо ниже, чем если просто осознать необходимость остановиться.

По мнению специалиста, другие варианты лечения от алкоголизма не работают, так как человек в этом случае переносит ответственность за свою зависимость на другого.

Это перенос ответственности на доктора, на шамана, на бабку-шептунью, на экстрасенсов. <...> Кодировки, чудо-гипнозы, что угодно — это все мура, лишь бы в моменте исправлять репутацию, а через какое-то время, когда сроки вышли, уйти в отрыв, — подытожил Шуров.

Ранее в городе Находке Приморского края мужчина ограбил 10-летнего мальчика из-за того, что ему не хватало денег на покупку алкоголя. Причиненный ущерб составил более пяти тысяч рублей.