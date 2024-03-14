Нарколог опроверг популярный миф о женском алкоголизме Нарколог Исаев: женский алкоголизм поддается лечению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярное суждение, что женский алкоголизм не поддается лечению, не более чем миф, заявил психиатр-нарколог Руслан Исаев. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что различия между мужской и женской алкогольной зависимостью «искусственно раздуты». По его словам, наибольшее значение на развитие алкоголизма оказывают индивидуальные и биологические особенности.

Различия между женским и мужским алкоголизмом искусственно раздуты. Даже были попытки представить его как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности, — пояснил врач.

При этом обычно у женщин алкоголизм проявляется позже, чем у мужчин. Чаще всего причинами зависимости становятся депрессия, тревожные расстройства. Мужчины тем временем в более молодом возрасте подвержены алкоголизму. Это связано с тем, что они сильнее стремятся к поиску новизны, уточнил Исаев.

Врач добавил, что существуют легкая, средняя и тяжелая формы зависимости. Чаще всего женщины попадают в поле зрения специалистов, когда алкоголизм перешел на вторую стадию. При этом Исаев отметил, что даже серьезную зависимость можно вылечить.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли.