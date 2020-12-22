Нарколог описал идеальный российский вытрезвитель

https://static.news.ru/photo/ff63e62c-4467-11eb-adf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В идеальном вытрезвителе должны работать медсёстры, наркологи и психиатры, которые имеют опыт борьбы с пациентами с алкоголизмом. Об этом заявил врач-нарколог Игорь Лазарев.

Он напомнил, что пациенты вытрезвителей могут проявлять агрессию. В вытрезвителях должны быть отделения первой помощи, где людей должны обследовать. Нарколог объяснил, что после резкого отказа от спиртного у человека могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой и происходить судорожные припадки.

Если это будет, как в советское время, в здании МВД, где будет сидеть полицейский с дубинкой, то это будет заканчиваться летальными исходами, и благая идея обернётся трагедией, — цитирует нарколога Nation News.

По его словам, предполагаемая сумма в 1500 рублей за сутки за нахождение в вытрезвителе должна быть увеличена, поскольку лекарства стоят дороже.

22 декабря российские депутаты приняли законопроект, по которому в стране будет восстановлена система вытрезвителей. Регионы смогут открывать вытрезвители с 1 января 2021 года. Нахождение в них будет платным. Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что такие учреждения правильнее называть «приютами для уставших». Такое обозначение поможет избавить их от негативной коннотации.

Как писал NEWS.ru, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал вернуть лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков. По его словам, это необходимо, поскольку хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Онищенко напомнил, что каждую зиму в России около 10 тысяч человек замерзают в состоянии алкогольного опьянения.