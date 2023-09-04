Нарколог объяснил, в каких случаях при похмелье нужно вызвать врача Нарколог Нурисламов: вызвать врача стоит при ухудшении состояния похмелья

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При ухудшении состояния во время похмелья следует вызывать врача, посоветовал психиатр-нарколог Сергей Нурисламов. В разговоре с «Радио 1» он уточнил, что важно следить за человеком при похмелье — у него может нарушиться сердечный ритм, возникнуть слабость и тахикардия. Врач предупредил, что данные признаки могут свидетельствовать об образовании тромбов.

Это все очень опасно в плане появления тромбов. Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача, — пояснил нарколог.

При запое важно оборвать процесс и ограничить доступ к алкоголю. Помочь пережить похмельное состояние после запоя могут успокоительные. Среди признаков похмелья Нурисламов выделили усиленное сердцебиение, изменение сердечных ритмов, фибрилляцию предсердия. Он подчеркнул, что БАДы, ставшие популярными в последнее время, не помогут при тяжелом алкоголизме.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная ранее предупредила об опасности распространенного заблуждения, что алкоголь может оказывать лечебный эффект на ряд болезней. Врач пояснила, что в случае с ОРВИ алкоголь никак не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры, а также усиливает отек слизистых.