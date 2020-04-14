Нарколог объяснил, с чем связан рост продаж антидепрессантов в России

https://static.news.ru/photo/4636f422-7e6b-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение режима самоизоляции привело к росту продаж антидепрессантов в России. Такую точку зрения высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Отмечается, что продажи антидепрессантов почти удвоились накануне введения режима самоизоляции в России. При этом антидепрессанты продаются только по специальным рецептам и принимать антидепрессанты можно только под наблюдением врача.

Значит, обращения к врачам, к психиатрам увеличилось, — цитирует РИА Новости Брюна.

Он добавил, что человек устроен следующим образом: если его изолировать, то у него начинается депрессия, это совершенно естественно.

Как писал NEWS.ru, с 17 по 23 февраля россияне покупали на 6,8% больше антидепрессантов, а с 24 февраля по 1 марта — уже на 11,5%.