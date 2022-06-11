Нарколог объяснил россиянам, как нужно бросать курить Нарколог Магалиф объяснил россиянам, как нужно бросать курить

Фото: Shutterstock

В разговоре с NEWS.ru врач-нарколог Алексей Магалиф рассказал, как нужно бросать курить и что делать, если уже сформировалась химическая зависимость. Также эксперт назвал несколько способов, облегчающих это непростое мероприятие.

Вообще в 90% случаев это, конечно, волевое решение, то есть человек просто должен для себя решить, что все, хватит, выкурить последнюю сигарету, выкинуть пачку и перетерпеть 3-4 недели. Сложнее с оставшимися 10%, у которых сформировалась химическая зависимость, у них более сложный абстинентный синдром и в этом случае уже требуется медицинская поддержка, — заявил Магалиф.

Также эксперт высказал свое отношение к различным никотиносодержащим средствам, якобы помогающим людям бросить курить.

Что касается различных никотиновых пластырей, жвачек и тому подобных вещей, то это все, конечно, замечательно, но я крайне не рекомендую заниматься самолечением и советую все-таки получить консультацию у специалиста. Также в этом нелегком деле человеку могут помочь и занятия спортом, в частности, можно заняться бегом. Отдельно хочу отметить, что я настоятельно советую прочитать книгу Алена Кара «Легкий способ бросить курить», — отметил Магалиф.

Ранее в разговоре с NEWS.ru врач-нарколог Олег Стеценко объяснил россиянам, сколько литров пива в день они могут выпить без ощутимых последствий для здоровья и за чем стоит пристально следить во время употребления этого пенного напитка. Также эксперт рассказал, какие народы могли весь день употреблять пиво, заменяя им воду.