Нарколог объяснил, чем опасно мороженое с алкоголем Нарколог Шуров: мороженое с алкоголем может вызвать привыкание

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Мороженое, в которое добавляют алкоголь, может вызвать привыкание, особенно если его ест ребенок, предупредил врач-нарколог Василий Шуров. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что также существует опасность для водителей. Он пояснил, что автомобилист может на ходу съесть такое мороженое и столкнуться с последствиями при остановке сотрудниками ГИБДД.

На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого [человека]. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно, — уточнил врач.

Нарколог заявил, что мороженое считается детским лакомством, поэтому добавлять в него алкоголь как минимум странно. Он отметил, что продукт и без этилового спирта дает достаточный уровень эйфории. По его мнению, алкоголь в мороженое добавляют в диверсионных целях.

Нельзя детей провоцировать, чтобы это было в доступе. Без вариантов. Если взрослому нужно, он добудет алкоголь. Детям алкоголь у нас строго запрещен и, соответственно, никакого искушения не должно быть, — заключил Шуров.

Министерство финансов России ранее разработало проект распоряжения, ограничивающего содержание этилового спирта в мороженом. Предельный показатель спирта в таких продуктах составляет от 7% до 10%. В ведомстве же предлагают ограничить его до 1,2%.